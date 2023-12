La magia del Natale invade il centro di Torino: le fiabe di Rodari, la pista di pattinaggio e i mercatini [FOTO e VIDEO]

"Torino piena di turisti"

Boschetto di Natale e Rodari

" Si tratta di oltre 500 composizioni - ha raccontato Marco Barberis - animate in motion: abbiamo sviluppato un racconto, che si snoda attraverso messaggi fondamentali per grandi e piccini ". Accanto all'installazione artistica, Piazzetta Reale è tornata ad animarsi con il boschetto di Natale.

Pattinaggio e casette in piazza Solferino

Taglio ufficiale del nastro questa sera anche per il villaggio di Natale in piazza Solferino, dove gli atleti hanno inaugurato ufficialmente la pista di pattinaggio con al centro il logo delle Universiadi.

Tra domani e domenica il Natale accenderà anche le otto Circoscrizioni di Torino . Questa fine settimana i festeggiamenti usciranno dal centro per diramarsi in tutta la città, con l’inaugurazione delle nuove luminarie.

Accanto al patinoire, torinesi e turisti troveranno 34 casette in legno, dove sarà possibile comprare oggetti artigianali come regalo, ma anche bere e mangiare. E da questa mattina via Garibaldi si è animata con i mercatini tematici.

Nel dettaglio, in piazza Santa Rita (Circoscrizione 2) sarà accesa la scenografia intitolata “Sfere celesti”, piazza Benefica (Circoscrizione 3) ospiterà “Galassie”, mentre in corso Telesio (Circoscrizione 4) si potrà ammirare “Stelle e pianeti”. “Bouquet di fiori luminosi” si accenderanno in viale Madonna di Campagna (Circoscrizione 5), mentre in piazza Maria Teresa Noce - di fronte agli spazi dell’Ex Incet - gli abitanti della Circoscrizione 6 potranno attraversare un “Tunnel luminoso” di 12 metri.

Viale Ottavio Mai (Circoscrizione 7) sarà illuminato dall’installazione “Universo” e nell’area pedonale di corso Marconi (Circoscrizione 8) si potrà camminare sotto le cinquecento stelle di “Cielo stellato”.