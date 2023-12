Carcere delle Vallette sempre più nel caos: 39esima aggressione di un agente dall'inizio dell'anno

Dichiara Leo Beneduci, segretario generale Osapp, l’organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria: “Il personale della casa circondariale di Torino, nonostante i sacrifici e la professionalità in grave penuria di organico, è abbandonato a se stesso, così come avviene anche nelle altre carceri italiane. La situazione oramai è drammatica e fuori controllo anche in ragione della massiccia presenza di detenuti con problemi di natura psichiatrica e si è giunti a un punto di non ritorno”. Il sindacalista chiede che intervenga il presidente del consiglio Giorgia Meloni, dichiarando lo stato di emergenza e provvedendo con la nomina di un commissario straordinario che ripari in primo luogo alle gravi carenze organizzative gestionali e alle disattenzioni degli organi dell’amministrazione penitenziaria di Roma".