Gli Enti Regolatori Chiave nel Settore Betting: AAMS e Siti Non AAMS

In questo articolo andremo alla scoperta dei migliori tre enti regolatori in Europa per quanto riguarda le scommesse online e il gioco d’azzardo in totale. Ogni volta che ti affacci nel mondo del gambling, infatti, bisogna sempre prestare attenzione all’ente che ha autorizzato il casinò. In questo modo, infatti, sarai certo che la piattaforma sia sicura e potrai giocarci tranquillamente.

Naturalmente, però, devi sapere quali sono le principali licenze su cui poter fare affidamento. Nei prossimi paragrafi scopriremo le caratteristiche dei tre enti principali e cioè AAMS, UKGC e MGA, capiremo perché sono importanti e tanto altro.

Migliori Enti Regolatori Gambling: AAMS

Grazie a questo dato, infatti, sappiamo che il casinò che hai scelto ha fatto una lunga trafila per essere operativo in Italia. Inoltre, l'AAMS ha effettuato un lunghissima serie di controlli prima di rilasciare l'autorizzazione, soprattutto, continua a farli anche successivamente.

In aggiunta a questo, poi, devi sapere anche che i concessionari pagano una fideiussione economica molto importante e, di certo, vogliono che tutto vada nel verso giusto. Al minimo errore, infatti, la licenza viene momentaneamente sospesa e poi, anche bloccata definitivamente in casi più gravi. A ciò, poi, si aggiunge anche la perdita della fideiussione.

Per tutti questi motivi, quindi, quando ci troviamo a giocare su una casinò con regolare licenza AAMS-ADM, possiamo farlo con la giusta tranquillità.

UKGC

UK Gambling Commission

La procedura per ricevere l'autorizzazione, infatti, prevede una serie di step complicati e onerosi. Non a caso, non tantissimi casinò e bookmaker riescono a ricevere tale licenza.

L’ente come lo conosciamo oggi è nato nel 2007 e fa parte del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport. Naturalmente, si occupa di diversi settori, tra cui quello della Lotteria Nazionale, dei casinò e delle scommesse. Le sue verifiche non si limitano al semplice rilascio della licenza, ma i controlli si ripetono nel tempo in modo da accertarsi che tutto fili nel verso giusto.

Negli ultimi anni ha intrapreso una profonda revisione delle Gambling Act, ovvero la legge che regola il gioco d’azzardo, in particolare per le slot machine. Una delle proposte avanzate, infatti, è la segnalazione del tempo effettivo di gioco con tanto di bilancio aggiornato sulle eventuali vincite o perdite.

Malta Gaming Authority

Malta Gaming Authority

Attenzione, però, perché quando parliamo di burocrazia veloce non vogliamo intendere che sia più superficiale. Anzi, un chiaro esempio è rappresentato proprio dalla MGA che, per la sua rigorosità nei controlli, rientra tra gli enti di maggior prestigio e affidabilità. Non a caso, scegliere piattaforme con tale licenza è sempre una buona idea.

L'Authority, poi, nel percorso di rilascio della licenza si sofferma su tantissimi aspetti diversi, ma uno dei più importanti è rappresentato dal Random Numbers Generator (RNG). Parliamo dell’algoritmo che garantisce l’assoluta casualità di ogni combinazione grazie al quale siamo certi che nessuno potrà mai imbrogliarci o farci perdere di proposito.

L’Agenzia maltese, inoltre, è una delle più longeve in questo campo, visto che è attiva dal lontano 2001, quando i giochi e le scommesse online erano solo agli albori.