I No Tav assaltano il cantiere: sassi e bombe carta contro le forze dell’ordine

E’ arrivato con un giorno di ritardo l’ormai “consueto” assalto al cantiere No Tav. Nella notte dopo il corteo dell’8 dicembre infatti, l’ala più oltranzista del movimento ha preso di mira il cantiere dell’Alta Velocità.

Circa 200 le persone che, incappucciate, hanno dato luogo alla solita battitura dei cancelli. Poi il lancio di oggetti, sassi e bombe carta contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con i lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

La Val Susa registra un’altra notte di tensione.

“C’è un Piemonte che non ne può più dei continui assalti al cantiere dell’Alta Velocità da parte dei facinorosi No Tav. E’ il Piemonte delle persone per bene, di chi vuole lavoro e chiede rispetto della legalità. Chi tira sassi e bombe carta a un poliziotto è e sarà sempre dalla parte sbagliata della storia. Solidarietà alle forze dell’ordine, ancora una volta attaccate: andremo avanti con l’opera anche per voi” è il commento di Elena Chiorino, assessore al Lavoro della Regione Piemonte.