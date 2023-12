Iniziato alla caserma Cernaia il 142° corso allievi carabinieri

Durante i sei mesi di corso, i giovani frequentatori affronteranno un ciclo di studi che prevede un’alternanza interdisciplinare tra materie tecnico-professionali e moduli didattici, elaborati per sviluppare e rafforzare la loro spinta motivazionale e per dotarli del bagaglio pratico necessario per diventare operatori di sicurezza votati alla “comunità”. Particolare importanza rivestiranno sia il mantenimento di un’adeguata efficienza fisica, attraverso moduli valutativi di difesa personale e preparazione ginnico-sportiva, sia la formazione etica degli allievi. Le lezioni consentiranno loro di assimilare i valori deontologici, lo stile e le tradizioni proprie dell’Arma dei Carabinieri e di acquisire nozioni sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle attività di polizia. Quest’ultimi, elementi imprescindibili per un servizio a favore della collettività rigoroso e in linea anche con gli ultimi aggiornamenti normativi nazionali e internazionali.