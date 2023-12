Piazza Nizza, tra verde e alberi la Circoscrizione 8 lavora a nuove idee per il futuro dell'area di fronte all'ex scalo Vallino

Si torna a parlare di piazza Nizza in Circoscrizione 8. Si tratta dell’unica area su cui il Comune ha ancora margine di manovra e quindi intervenire sulla viabilità e il verde in relazione al nuovo piano esecutivo che trasformerà lo spazio dell’ex Scalo Vallino.

“Qualche mese fa l’assessore Mazzoleni si era detto disponibile per ascoltarci e recepire segnalazioni e possibilità di miglioramento non tanto sul PEC, quanto piuttosto sull’area esterna che sarà pesantemente impattata” spiega il coordinatore Alberto Loi Carta.

A presentare le idee per il futuro della piazza in Commissione è il consigliere Riccardo Tassone (Pd) che aveva già realizzato un ordine del giorno approvato dal consiglio di circoscrizione il 15 marzo scorso.

“Mazzoleni ci aveva garantito in qualche modo che i fondi provenienti dagli oneri a scomputo, circa 3 milioni di euro, sarebbero stati impiegati sull’area adiacente lo scalo, ovvero piazza Nizza. Da qui abbiamo provato a dare una suggestione su come impegnare quei fondi. Oggi rendiamo più concrete le idee dell’odg”.

Il principio seguito è quello della compensazione ambientale sui nuovi posti auto (533 in tutto, ndr) dell’ex scalo Vallino. Come? Principalmente con verde e alberi.

Le idee

“L’idea principale è di allargare la striscia verde includendo il primo viale, con il suo filare di alberi, il secondo filare di alberi e la fascia di parcheggi del secondo filare - spiega Tassone - si creerebbe un’area verde più vasta dell’attuale che andrebbe guarnita di alberi arbusti adeguati all’area e alla profondità, considerato che di lì passa la metro”.

“Si vorrebbe poi ripensare quel tratto di ciclabile bidirezionale promiscuo. E lì ci possono essere più strade: una potrebbe essere di sopprimerla e non restituirla alle auto, ma trasformarla ad esempio in una piccola siepe, o metterla in sicurezza, renderla una vera pista ciclabile protetta”.

“Infine, l’inserimento pedonale che consente da via Michelangelo di raggiungere l’area mercatale, ora mancate, togliendo un posto al mercato”.

Oltre a questo, tra le altre idee ci sarebbero le isole di freschezza, eliminando alcuni parcheggi per mettere aiuole in cui piantare alberi, e la sostituzione del manto stradale.

“Se avanzano fondi si potrebbe anche intervenire sull’area limitrofa a via Nizza, inserendo altre isole di freschezza e agendo sulle intersezioni con la pista ciclabile”.

Le idee condivise in commissione saranno poi presentate all'assessore Mazzoleni.

I commenti

Suggerimenti che sono stati condivisi da diversi consiglieri, con la riserva dei parcheggi in meno e della pista ciclabile. “Avevamo già presentato una mozione per rivedere la piazza - hanno spiegato i consiglieri pentastellati Raffaella Pasquali e Vittorio Francone -. Facciamo attenzione se togliamo posti auto utili per il mercato cittadino. Sulla ciclabile siamo contrari a toglierla, mentre sarebbe utile capire se è possibile ottenere un’area cani”.

Opinione condivisa anche da Elia Silvestro, della Consulta mobilità ciclistica. “Riguardo la ciclabile: quella è una corsia ciclabile, ovvero può essere impegnata da un veicolo non in sosta. Era stata aggiunta dopo perché chi percorreva via Nizza faceva due attraversamenti. Così è più sicura, non si fanno due semafori, ma si va dritti. Per quanto riguarda gli altri eventuali fondi, vi inviterei a considerare la possibilità di corso Raffaello. Ha un’alberata che le persone non possono utilizzare perché ci sono parcheggi sotto, magari una rimodulazione dello spazio, sarebbe più sicura sia per le auto sia per i pedoni”.