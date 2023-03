Piazza Nizza vuole scoprire cosa farà "da grande": si punta su alberi e ciclabile

Approvato l’ordine del giorno presentato dal consigliere Riccardo Tassone (Pd) che invita l’amministrazione della Circoscrizione 8 ad avviare un un confronto con “la cittadinanza ed i soggetti attivi del territorio per individuare suggerimenti e proposte circa la sistemazione definitiva di piazza Nizza”.

Piazza Nizza è infatti l’unica su cui il Comune ha ancora margine di manovra e intervenire su viabilità e attenzione al verde in relazione al nuovo piano esecutivo che trasformerà lo spazio dell’ex Scalo Vallino.

L’ordine del giorno propone di trasformare la piazza con la sostituzione degli attuali posti auto con aree verdi, ma anche l’ampliamento dello spazio dedicato a queste ultime con la rimozione del viale asfaltato più a est fra i due filari. La proposta è quella di ripensare anche il tratto di pista ciclabile per renderlo più sicuro e integrato con la nuova viabilità e il nuovo aspetto della piazza, introdurre un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza dell'incrocio di via Michelangelo, per permettere ai pedoni che giungono dalla via di accedere direttamente al mercato. E poi ancora inserire nuove panchine e archetti portabili, rifare il manto stradale, ripensare parte della pista ciclabile di via Nizza, inserendo isole di freschezza nella fascia di parcheggio, tranne in corrispondenza degli incroci dove occorre lasciare uno spazio libero per garantire visibilità ed installare specchi. Infine, propone di attivarsi, nei confronti della proprietà dell’area dell’"Ex Scalo Vallino”, per realizzare un’area cani nel “triangolo” dietro il serbatoio di accumulo di calore IREN.