Mercoledì Giorgia in concerto al Pala Alpitour, più bus e tram in servizio

Bus e tram più frequenti mercoledì sera per il Pala Alpitour di Torino, dove è in programma il concerto di Giorgia. Per garantire il rientro degli spettatori, al termine dello spettacolo musicale della cantante italiana, GTT intensifica per il 13 dicembre il servizio delle linee 4 e 10 con più tram e bus autosnodati ad alta capienza. Potenziata anche la linea 17/ a copertura degli orari di uscita dallo stadio.

I tram da Porta Susa e Porta Nuova

Le fermate nei pressi del Pala Alpitour saranno presidiate da personale che regolerà l'accesso ai mezzi.

Per chi arriva da fuori Torino, il palazzetto di Santa Rita è raggiungibile dalla stazione ferroviaria Porta Susa con la linea 10. Dalla stazione ferroviaria Porta Nuova è invece possibile utilizzare i tram della linea 4.

Il Pala Alpitour è servito anche dalla linea 17 e, nei giorni feriali, dalla linea 17/.