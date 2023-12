Che fine hanno fatto i nuovi tram Hitachi? “Sei motrici su 7 in servizio”

Che fine hanno fatto i nuovi tram Hitachi 8000? E’ questa la domanda posta da Giuseppe Catizone (Lega), in merito ai tram di ultima generazione e ai problemi legati alla loro messa in servizio. Tram nuovi, che a Torino però si sono visti ancora poco.

Botta e risposta tra Catizone e Foglietta

Problemi noti, legati a un’anomalia del dispositivo che apre gli interruttori di sicurezza e blocca la trazione dei tram, costretti a procedere a velocità ridotta. “Al 5 dicembre sono state collaudate 7 motrici: di queste, sei sono oggi in servizio e per una siamo in attesa della necessaria autorizzazione” ha spiegato Chiara Foglietta, assessora ai Trasporti della Città di Torino.

Per quanto riguarda l’anomalia “i tecnici di Hitachi Rail stanno lavorando per risolvere il problema riscontrato, ma quanto emerso non blocca il progressivo collaudo delle motrici restanti”.

Presto abilitati alla guida tutti i conducenti

C’è di più: Foglietta ha anche annunciato che tutto il personale Gtt in possesso dell’abilitazione alla guida delle motrici tranviarie verrà progressivamente abilitato alla guida delle nuove motrici della serie 8000. A oggi i conducenti abilitati con frequenza di un corso di formazione sono 99.