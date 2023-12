Una panchina gialla per Regeni in Barriera di Milano: "Giulio fa cose"

"Giulio fa cose": è questo il titolo del libro scritto da Claudio Regeni e Paola Deffendi (i genitori di Giulio Regeni), insieme all'avvocata Alessandra Ballerini, per ripercorrere la vicenda del figlio ricercatore ucciso nel 2016 in Egitto. Un titolo diventato anche un vero e proprio slogan per sottolineare l'impronta lasciata dalla vicenda nell'immaginario comune.

Una panchina gialla per Giulio Regeni in Barriera di Milano

I tre sono stati ospiti questa sera del Circolo Risorgimento di via Poggio a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, per l'inaugurazione della 111esima panchina gialla nel mondo (la seguente verrà prossimamente in Uruguay, la prima oltreoceano, ndr) dedicata proprio alla memoria di Regeni: "La vicinanza - hanno sottolineato i genitori - che abbiamo percepito ci fa capire che la battaglia per la verità e la giustizia va al di là della nostra famiglia ma riguarda una lotta civile e diritti universali; continuiamo il percorso verso la giustizia con il sostegno di tutti; grazie a questo abbiamo compreso che, oltre le sue ricerche e la sua vita, Giulio continua a fare cose".

La panchina è stata dipinta da bambini e bambine che hanno partecipato a un laboratorio realizzato nello stesso Circolo.

Giulio fa cose

Le ripercussioni sono evidenti anche nel concreto: "Lo scorso 4 dicembre - ha dichiarato l'avvocata Ballerini - la corte ha deciso di riavviare il processo, in base a una sentenza della Corte Costituzionale in grado di modificare il Codice di Procedura Penale, anche in assenza dei 4 imputati rigettando tutte le istanze dei loro difensori: questa è una grande vittoria perché l'Egitto li sta nascondendo e proteggendo; Giulio fa cose perché è riuscito a cambiare la legge, Claudio e Paola hanno aperto la strada anche per altre famiglie".