La Rai a Torino riparte dai The Jackal: da gennaio arriva il loro The Floor, il game show registrato in via Verdi

In via Verdi nuove produzioni per la Rai: spiccano Ciro e Fabio dei The Jackal (foto presa dal profilo Facebook The Jackal)

La Rai a Torino riparte dai The Jackal (o almeno due di loro). Il gruppo comico napoletano diventato una specie di "Re Mida" su Youtube e sui social sarà infatti alla guida del programma "The Floor": il gioco televisivo che durerà 6 puntate a partire dal 3 gennaio.

Anche Bianchetti e Ulisse

E' una delle novità annunciate da Guido Rossi, direttore del Centro di produzione sabaudo su cui spesso, anche in tempi recenti, si erano addensate nuvole nere. L'altra è il programma condotto da Lorena Bianchetti: si tratta delle 22 puntate di ‘Mi presento ai tuoi’, dating show la cui prima puntata è andata in onda lo scorso 9 dicembre nel sabato pomeriggio di Rai 2. E sempre lo studio Tv1 di Torino ospiterà, da dopo febbraio, le registrazioni di "Ulisse" il prime time di Rai 1 cui ha legato il proprio nome Alberto Angela.

Ciro e Fabio

Si punta quindi su un pubblico giovane (e poco televisivo) affidandosi a Fabio Balsamo e Ciro Periello: il format, già presente in altri Paesi europei, vedrà impegnati 100 concorrenti che verranno sottoposti a domande quiz ad eliminazione puntata dopo puntata. “Per noi produttivamente questa opportunità per Torino e’ una continuità di lavoro dello studio Tv1 molto importante - ha spiegato Rossi - che di fatto da settembre a primavera inoltrata impegnerà tutto lo studio e tutta la squadra. Inoltre - ha proseguito - la scorsa settimana abbiamo concluso le registrazioni di ‘Clorofilla’ programma dedicato a ragazzi tra i 6 e 11 anni sulle tematiche ambientali e si confermano anche gli investimenti annunciati per Torino sulla parte virtual reality: nello studio Tv6 abbiamo realizzato un set virtuale che verrà proposto a tutti gli editori che possono portare a Torino i loro programmi per i quali la scenografia non è fondamentale ma può essere costruita virtualmente”.

Da Roma a Torino

E non è finita: da Roma a Torino si sposterà la registrazione di 'Green meteo' e 'Meteo', spazio ai quali si aggiungono altri programmi sempre per ragazzi come la Posta di Yoyo, Quando batte il cuore e L’Albero azzurro. Rossi ribadisce così “la grande attenzione da parte dell’azienda che continua a investire e a dare segnali positivi”. E aggiunge: “a fronte delle uscite, negli ultimi anni sono stati assunte circa circa 20 persone al Centro di produzione a cui si aggiungono 15 tecnici alle Teche Rai per il progetto di digitalizzazione. Questo significa che il lavoro è sempre stato garantito”.