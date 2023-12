Tim Burton traina il Museo del Cinema verso il record delle 740 mila presenze ed è boom di giovanissimi

Il Museo del Cinema chiuderà l’anno con un record di ingressi, superando quello fatto nel 2017 con 722 mila presenze.

Successone per la mostra di Tim Burton

Entro la fine del 2023 infatti in Mole si considera di raggiungere i 740 di ingressi con un’impennata data dalla mostra di Tim Burton aperta a ottobre, in particolare per la fascia dei giovanissimi, tra i 6 e i 26 anni (un quarto dei biglietti venduti da ottobre a fine anno).

L’anno scorso erano stati 586 mila l’anno scorso mentre negli ultimi due mesi sono stati oltre 200 mila. Numeri che portano il Museo nella top ten dei musei italiani, all’ottavo posto, mentre in città è il secondo dopo il Museo Egizio.

Museo del Cinema nella Top Ten italiana

“Con questi numeri potrebbe essere la mostra più vista in Italia nel 2023” dichiara soddisfatto il presidente Enzo Ghigo. Un dato raggiunto anche grazie agli orari prolungati resi necessari proprio dal successo della mostra aperta fino al 7 aprile. Un’iniziativa in tutto era costata 900 mila euro ma che il presidente Ghigo conferma sarà ripagata: “Ce la ripaghiamo e anzi avremo anche soldi per le prossime mostre. Contando già le prenotazioni fino a fine anno penso sorpasseremo i 740 mila ingressi”.

Già solo il merchandising ha infatti fruttato in soli tre mesi 170 mila euro di incassi.

Si pensa a Johnny Depp per il 2024

Tra marzo e aprile ci saranno ulteriori ingressi grazie alle scuole. Ad accompagnare l’evento saranno eventi e un contest nel periodo di Carnevale.

Ma per i fan di Tim Burton non finisce qui. “Stiamo invitando gli attori legati al regista” spiega il direttore Domenico de Gaetano senza fare nomi anche se quello di Jenna Ortega e di Johnny Depp saltano subito in mente.

“Non sappiamo dire chi verrà, ma vorremo fare una o due masterclass entro la fine della mostra”.

Le altre iniziative per il prossimo anno

Tra le novità per il 2024 il Museo ha già in cantiere al piano zero una mostra dedicata al regista torinese Tonino de Bernardi di cui ha acquisito l’archivio che comprende migliaia di 8 e super8.

In seguito sarà allestita una mostra concept sul rapporto tra cinema e serie tv curata da Luca Beatrice e Gigi Mascheroni, mentre dopo Tim Burton, da maggio al piano di sopra sarà allestita un mostra dedicata a 120 comici del Cinema hollywoodiano degli ultimi quarant’anni.

“Esponiamo una serie di oggetti iconici grazie a collezionista di Arezzo e con l’occasione saranno portati in mostra alcuni pezzi conservati nel nostro caveau come le pistole di Pulp Fiction” spiega il direttore De Gaetano. “Avremo un allestimento piuttosto spettacolare per attrarre pubblico giovane”.