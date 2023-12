Sport, musica e accessibilità: al via il progetto di CasaBase Baseball 5 con il Free Voices Gospel Choir®

Il concerto del Free Voices Gospel Choir®. organizzato per venerdì 15 dicembre alle ore 21 alla parrocchia San Giovanni Maria Viennay, sarà accompagnato dall'avvio di una raccolta fondi per l’importante progetto CasaBase Baseball 5.

Un progetto che nasce per dare a bambini con disturbi nel neurosviluppo l’occasione di fare sport in uno spazio educativo, inclusivo ed esperienziale. In particolare, permetterà loro di svolgere la specialità del Baseball 5 (adatta a spazi urbani), seguiti da un gruppo di lavoro interdisciplinare costituito in collaborazione con i servizi di neuropsichiatria infantile dell’ASL Città di Torino.

Con il concerto, organizzato col patrocinio dell’ACP - Associazione Cori Piemontesi, continua il Tour di Natale 2023 del coro gospel. Quella organizzata alla parrocchia San Giovanni Maria Viennay, sarà una serata all’insegna di solidarietà e sport molto attesa nel territorio, “cuore” del tour di Natale, ed in collaborazione con l’Associazione Sportiva ASD Grizzlies TO 48 BSC – che a Torino si occupa di baseball per giovani e adulti dal 1984 e che si appresta a festeggiare i primi 40 anni di fiorente attività nello stadio di via Passo Buole (non distante dal Viennay).

“I bambini con autismo sono prima di tutto bambini” sottolineano dal team interdisciplinare responsabile del progetto. “Ma per i ragazzi con disabilità è spesso molto difficile trovare luoghi e opportunità per praticare sport, soprattutto in attività organizzate e partecipando a giochi di squadra. L’intento di CasaBase è proprio rimuovere questa barriera, realizzando un’integrazione profonda fra sport e trattamento clinico grazie anche alla rete di allenatori, educatori, psichiatri e volontari coinvolti, in una attività sportiva che offre ai nostri ragazzi una opportunità unica di continuità nel percorso di trattamento clinico riabilitativo, arricchita da esperienze aggregative nuove e stimolanti per la crescita delle competenze “soft” dei bambini".

Prende così avvio la seconda edizione del progetto, che raddoppia i suoi numeri arrivando ad accogliere più di 20 bambini, che saranno seguiti da oltre 10 tra tecnici e professionisti.

Il tour di Natale del FreeVoices offre tutti gli anni serate rivolte agli appassionati di musica gospel, con proposte di brani caratteristici della black music eseguiti dagli oltre 80 coristi del FREE, accompagnati da musica dal vivo nonché intramontabili brani a ritmo blues e jazz, sonorità inconsuete a ritmo latino, alcune novità e gli immancabili brani che fan subito Natale.

