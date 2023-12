Il 21 dicembre la Conferenza metropolitana discuterà il Bilancio di previsione 2024-26

Il Sindaco metropolitano Stefano Lo Russo ha convocato la Conferenza metropolitana dei Sindaci per giovedì 21 dicembre alle 10 nell’auditorium della sede di corso Inghilterra 7 .

All’ordine del giorno l’espressione del parere sulla nota di aggiornamento al DUP-Documento unico di programmazione 2024-2026 e sullo schema del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Sono componenti della Conferenza i Sindaci dei 312 comuni della Città metropolitana. Ciascun Sindaco o Vicesindaco può delegare a partecipare alla Conferenza un componente della Giunta comunale o del Consiglio comunale, in sua sostituzione.

Al termine della seduta della Conferenza, il Consiglio metropolitano si riunirà per l’approvazione definitiva delle due Deliberazioni. Saranno sottoposte al voto anche due Deliberazioni che la I Commissione consiliare esamina nella seduta di oggi pomeriggio. Si tratta della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2022 e degli organismi aventi forma non societaria e del nuovo Regolamento della Città metropolitana di Torino per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che deve corrispondere ai criteri del regolamento dell’Unione Europea numero 679 del 2016.