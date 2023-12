Più facile prenotarsi per la carta d'identità: da lunedì a Torino la nuova piattaforma taglia-code in anagrafe

Dopo le aperture straordinarie, la riattivazione degli uffici anagrafici di piazza Astengo e di via Leoncavallo, il Comune di Torino mette in atto l'ultima strategia per ridurre i tempi di attesa per la carta di identità elettronica. Lunedì sarà ufficialmente operativa la nuova piattaforma online per la prenotazione degli appuntamenti per l’emissione della CIE.

Più appuntamenti

Grazie al collegamento diretto con il sistema anagrafico, il nuovo strumento semplificherà la procedura di prenotazione e garantirà la disponibilità di un maggior numero di appuntamenti per gli utenti. Come ulteriore novità, i cittadini potranno prenotare appuntamenti sia per sé stessi che per conto di altre persone. Per l’accesso al servizio potranno utilizzare le proprie credenziali SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE o, in alternativa, richiedere un codice temporaneo di accesso tramite SMS.

La nuova piattaforma sarà accessibile al link https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/sportellofacile-appuntamento-emissione-cie.

Meno di 20 giorni

L'introduzione del nuovo servizio è solo l’ultimo tassello del processo di riorganizzazione dei servizi anagrafici avviato negli ultimi due anni. Andrà ad incidere, in particolare, sui tempi di attesa per il rilascio della CIE (attualmente di circa 20 giorni) che verranno ulteriormente ridotti. Per quanto riguarda il numero di CIE emesse, nel 2023 saranno 131mila, con un aumento del 5% rispetto al 2022 e del 15% rispetto al 2021.

Questa significativa riduzione dei tempi di attesa (a fine 2021 i giorni erano 180) è frutto di una serie di azioni coordinate messe in atto dall’assessorato ai Servizi civici, come le aperture straordinarie di alcuni sportelli il sabato e il venerdì pomeriggio, l’adozione del nuovo gestionale dei servizi demografici che ha ottimizzato i tempi di elaborazione delle pratiche, la riprogrammazione dell'agenda con 400 nuovi appuntamenti erogati quotidianamente e le nuove assunzioni in termini di personale adibito allo sportello.

Ridotti tempi attesa cambi di indirizzo

Buone le performance nel rilascio dei cambi di residenza ed indirizzo. Entro l'anno verrà abbattuto il 50% delle pratiche arretrate, mentre i tempi di elaborazione di quelle ordinarie sono scesi da 6 mesi circa a 20 giorni.

Sportelli per i documenti nelle biblioteche

"La digitalizzazione dei servizi oggi ci aiuta a gestire in modo più efficiente i servizi anagrafici - spiega l'assessore ai Servizi Civici Francesco Tresso - e le prossime azioni andranno quindi nella direzione di informare ed accompagnare i cittadini all'autoproduzione di alcuni documenti, predisponendo a supporto una rete capillare, con sportelli presso le biblioteche e le sedi circoscrizionali e altri presidi, per colmare il divario digitale".