In Barriera, arrestato 25enne per detenzione e spaccio di droga

Gli agenti del Commissariato di Polizia Barriera Milano hanno arrestato un cittadino maliano di venticinque anni per detenzione di sostanza stupefacente.

Nel primo pomeriggio di domenica, un equipaggio del commissariato in servizio di volante si trovava in via Orvieto quando ha ricevuto una segnalazione sulla possibile presenza di armi all’interno di un’abitazione privata ove risultava domiciliato un cittadino straniero non meglio identificato.

I poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’immobile, al cui interno era presente il giovane venticinquenne, e qui hanno reperito e sottoposto a sequestro quasi 100 grammi di crack divisi in 5 involucri, un telefono- cellulare, sostanza da taglio e un bilancino di precisione, insieme ad altro materiale da confezionamento.

Inoltre, durante gli accertamenti, il soggetto ha ricevuto ripetute chiamate, riconducibili presumibilmente all’illecita attività di spaccio.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente.