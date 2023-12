Rocambolesca fuga in macchina in via Stradella: arrestati un uomo e una donna

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano di 37 anni e una cittadina italiana di 25 per i reati di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è nato inseguito alla denuncia sporta presso il commissariato Madonna di Campagna dal proprietario di un’autovettura da poco rubata in via Stradella.

Gli operatori in servizio di controllo del territorio del Comm.to di P.S. Madonna di Campagna hanno notato, nel corso della mattinata, un’autovettura, che corrispondeva alle descrizioni fornite dal denunciante, transitare su corso Grosseto.

Si sono avvicinati per intimare l’alt e in un primo momento, il conducente sembrava arrestare la marcia del veicolo, ma inaspettatamente l’auto ha accelerato e ha iniziato a fuggire lungo via Stradella.

Incuranti dei pedoni in transito, i fuggitivi hanno messo in atto una serie di manovre molto azzardate, tali da costringere gli altri utenti a fermarsi in maniera repentina al fine di evitare collisioni.

Durante la fuga, la macchina ha impattato violentemente contro un veicolo parcheggiato su via Assisi, che a sua volta ha urtato un’altra auto in sosta nei pressi.

Il passeggero, una cittadina italiana venticinquenne, è stata immediatamente bloccata da uno degli operatori di volante, mentre il conducente ha continuato la fuga a piedi.

Dapprima, ha scavalcato la recinzione di un’abitazione privata, e poi si è introdotto all’interno di un asilo comunale dove veniva definitivamente fermato, nonostante una forte resistenza opposta agli operatori di polizia.

I due sono stati denunciati anche per ricettazione.