La legge di Lidia Poët è la serie tv italiana più vista su Netflix

La legge di Lidia Poet è al primo posto tra i titoli italiani più visti nei primi sei mesi del 2023 sulla piattaforma Netflix.

Con un totale di 85 milioni di ore di visione, la serie è uscita il 15 febbraio dopo il grande evento di presentazione che si è tenuto il 13 febbraio a Torino.

Liberamente tratta dalla storia vera della torinese Lidia Poët, prima donna d’Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati, che nella finzione è interpretata da Matilda De Angelis.

Risultata da subito dopo il suo rilascio tra i primissimi posti tra i prodotti più visti su Netflix in Italia, ha riscosso inoltre un grande successo all’estero, dove si posiziona in vetta in vari paesi europei, negli Stati Uniti e nel Regno Unito ha anche vinto il Premio come Miglior Serie Crime ai Nastri d'argento- Grandi Serie.



Diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire è stata interamente realizzata in Piemonte, prodotta da Groenlandia con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 - Azione III.3c.1.2 - bando "Piemonte Film TV Fund" e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Girata per 15 settimane tra settembre 2021 e gennaio 2022, la serie essendo ispirata a una storia vera con forti radici per Torino, ha trovato in Città una dimensione produttiva ideale, coinvolgendo numerosi luoghi del Piemonte, spazi, maestranze, professionisti e attori/attrici locali.



Le riprese della seconda stagione

Da giugno a ottobre 2023 si sono svolte le riprese della seconda stagione, composta da 6 episodi, e si sono svolte nuovamente interamente a Torino e in Piemonte, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.



Nel cast, oltre a Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista e a Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis, tornano Pier Luigi Pasino (Enrico Poët, fratello di Lidia), Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill (rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia) e Dario Aita (Andrea Caracciolo). A loro si unisce Gianmarco Saurino, nei panni del procuratore Fourneau.