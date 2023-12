Un Viaggio Musicale nel mondo dei Cartoni Animati nella chiesa della Residenza Mazzarello di Torino

“Cartoni animati…in musica!” è il titolo del concerto proposto da Antidogma Musica, in programma lunedì 18 dicembre alle 16 nella chiesa della Residenza Mazzarello, in via Santa Maria Mazzarello, in collaborazione con Segesta Gestioni – Gruppo Korian.

Le più belle colonne sonore dei cartoni animati di Disney saranno proposte dalla splendida voce del soprano coreano Sang Eun Kim accompagnata al pianoforte dal maestro Luigi Giachino, grande esperto di musica da film e autore delle trascrizioni di questo concerto.

Durante le esibizioni dei brani saranno proiettati gli spezzoni cinematografici tratti dai film di animazione di Walt Disney.

Il repertorio proposto abbraccia mezzo secolo di produzione disneyana ed è un omaggio al suo inconfondibile stile che si riflette anche nelle colonne sonore.

Il programma prevede infatti le musiche tratte dai film che vanno da “Biancaneve e i sette nani” a “Cenerentola”, dagli “Aristogatti” a “La Bella e la Bestia” e molte altre fino a “Il Re Leone” e “Frozen”.

Nei brani scelti le atmosfere di poesia e sogno si combinano a momenti più giocosi e scanzonati esaltando l’estro, la versatilità e la solida preparazione tecnica degli artisti.

Il concerto è aperto a tutti ed è adatto a grandi e bambini.

Info: antidogmamusica@gmail.com