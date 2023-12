Conto alla rovescia per "Callas/Medea", la mostra che all'Università svela la Storia di un disco

Una voce può fare la storia (della musica e non solo), ma anche un disco può farlo. Decisamente più raro - se non unico - il caso in cui, sia la voce che il disco, siano legati alla stessa artista.



Tutto questo è stata (e sarà ancora) Maria Callas, cantante lirica senza paragoni nel mondo della musica in senso assoluto. Non per nulla, una delle poche personalità al mondo in grado di essere citata accompagnando il suo cognome solo con un articolo determinativo: La Callas.



E lunedì, all'Università di Torino, si solleva il velo sulla mostra che ne celebra uno dei suoi miracoli artistici. “Callas/Medea. Storia di un disco”, prodotta da UniVerso insieme all’Archivio Storico Ricordi, ricostruisce infatti la storia della Medea di Luigi Cherubini, un disco leggendario non solo per l’importanza e la qualità degli artisti e delle professionalità che concorsero alla sua realizzazione, ma anche per il ruolo che questa incisione ebbe nel sancire l’ingresso di Casa Ricordi nel mondo della