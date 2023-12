Fast & furious nel centro di Torino: la Polizia blocca un uomo dopo un inseguimento scattato da piazza Castello

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver bruciato un "alt" imposto da una pattuglia della polizia in piazza Castello e aver scatenato un inseguimento lungo le vie del centro. Una fuga - passata da via Po, via San Francesco da Paola e corso Vittorio Emanuele, che si è conclusa in via Avigliana solo dopo aver bruciato un semaforo rosso ed essersi schiantato contro un'altra vettura con a bordo cinque ragazzi, aver travoldo un dehors in via Duchessa Jolanda e quindi essere bloccato in via Avigliana.