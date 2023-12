L'inflazione finalmente frena con le bollette: sotto la Mole i prezzi scendono rispetto al mese scorso (anche se di poco)

La frenata degli ultimi mesi, finalmente, è diventata una retromarcia. A Torino l'inflazione torna in territorio negativo, dopo tanti mesi di crescita e a novembre segna un -0,2% rispetto a ottobre. Certo, pochi punti decimali, ma comunque un segnale di inversione di tendenza dopo una sequenza che pareva infinita di segni "più". Rispetto al novembre 2022, tuttavia, la crescita è ancora dell'1%, ma anche in questo caso si tratta di un fenomeno attenuato rispetto al passato, anche recente.



Secondo il Servizio Statistica della Città di Torino, i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto non si sono mossi (e fanno +4,1% su novembre 2022), mentre i prodotti a media frequenza d’acquisto rilevano -0,3% rispetto al mese di ottobre 2023 e -2,8% sull’anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d’acquisto segnalano -0,6% sul mese precedente e +2,2% rispetto a novembre 2022.