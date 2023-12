A Porta Nuova l'albero di Natale che raccoglie i segreti dei passanti

La zona è forse frequentata con più fretta, ma i rami più bassi si stanno già iniziando a riempire di foglietti, soprattutto dal lato dei binari. I foglietti sono di ogni tipo: da chi è organizzato e ha attaccato una vera e propria letterina per Babbo Natale a chi si è dovuto arrangiare a scrivere su un biglietto dell'autobus.

Come da tradizione, l'albero di Natale di Porta Nuova raccoglie i messaggi dei torinesi e dei turisti di passaggio. Quest'anno la location non è più l'ingresso della stazione, ma l'albero si trova direttamente all'interno, sui binari.

I messaggi variano dai classici auguri di pace e serenità a quelli più privati, come se l'albero fosse un enorme diario segreto. Chi racconta di aver dato il primo esame a chi si sfoga chiedendo miglioramenti di salute per sé o i parenti: l'albero di Porta Nuova è sicuramente un'ottima soluzione per lasciarsi andare o confidare i propri segreti.