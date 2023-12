Ubriaca, provoca un incidente e tenta la fuga: bloccata dalla Polizia locale di Grugliasco

Sabato 16 dicembre, attorno alle ore 9, in via Latina a Grugliasco, al confine con Collegno, una donna di 45 anni, alla guida di una vettura Oper Corsa, si è resa protagonista di un sinistro stradale dandosi in seguito alla fuga.

Bloccata poche centinaia di metri dal luogo dell'evento e sottoposta ad etilometro, la conducente è risultata positiva alle prove alcolemiche ed è stata deferita all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. In seguito alle lesioni della controparte, la proprietaria dell'Operl è stata deferita anche per il reato di fuga. Gli Agenti del Comando di Polizia locale di Grugliasco, intervenuti subito sul posto, hanno provveduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.