Torino insegna a studiare con l'intelligenza artificiale: arrivano 1,4 milioni per Algor Education

Avere l'intelligenza artificiale come compagno di banco, in grado di passarti gli appunti "giusti" per studiare e ottenere risultati. Ecco la ricetta - tutta torinese - che sta alla base di Algor Education, la start up italiana incubata da I3P (Politecnico) che ha ottenuto un finanziamento internazionale da 1,4 milioni di euro.

A guidare l'operazione è il fondo inglese Emerge Education, insieme a Club degli Investitori, 40Jemz Ventures e il business angel Gustaf Nordbäck. Sono loro che hanno scelto di sostenere il team composto da Giovanni Cioffi, Antonino Geraci, Mauro Musarra, Matteo Tarantino, Fabio Frattin ed Emanuele Gusso. I sei co-fondatori della start up che nel 2022 sono stati inseriti da Forbes nella sua classifica Under 30.

La soluzione tecnologica di Algor (nata nel 2021) è basata su algoritmi di intelligenza artificiale, in grado di elaborare e sintetizzare input di diverso tipo - non solo testi ma anche immagini, audio, video - individuandone concetti e informazioni chiave in modo del tutto automatico per poi generare delle mappe concettuali che possono essere modificate, riorganizzate e anche condivise online, favorendo lo studio e il lavoro di gruppo.