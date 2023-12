Gigi d'Agostino ringrazia i fan per gli auguri: due anni fa l'annuncio della malattia

Gigi d'Agostino in una foto pubblicata recentemente sul suo profilo facebook

Gigi d'Agostino continua la sua lotta con la malattia, ma ringrazia tutti i fan che il 17 dicembre hanno voluto fargli gli auguri di buon compleanno.

Il dj torinese ha infatti compiuto 56 anni, esattamente il 17 dicembre del 2021 annunciava tramite social il suo ritiro temporaneo dalle scene musicali per potersi curare. "Sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo... È un dolore costante... non mi da pace..." scriveva sul suo profilo instagram.

Da allora i fan si sono stretti intorno all'artista cercando di dargli sostegno anche con eventi improvvisati per fargli arrivare la loro vicinanza celebrano la sua musica.

Nel corso del tempo Gigi d'Agostino ha continuato a dare piccoli aggiornamenti sulla sua salute, facendo sperare in una guarigione.