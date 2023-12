Addio a Giovanni Anselmo, l'Arte Povera perde uno dei suoi grandi rappresentanti

Si è spento all'età di 89 anni, Giovanni Anselmo uno dei più importanti rappresentati dell'Arte Povera torinese.

La sua ultima opera, Orizzonti, realizzata per Luci d'Artista, illumina da novembre 2023 piazza Carlo Alberto.



"Ieri è stata una giornata veramente triste, è mancato uno dei più grandi artisti al mondo non solo in Italia e a Torino" commenta il direttore di Luci d'Artista, Antonio Grullli.



"Quello che ci consola è di poter aver lavorato al suo ultimo progetto. Era un grande artista, ma era anche un grande uomo, una figura molto affascinante. Raramente mi è capitato di incontrare una persona così dolce, ma anche ferma nella sua visione.

Rivedendola adesso, alla luce della sua morte, l'idea di orizzonte, nella prospettiva più di ampia ed eterna dei punti cardinali, si rilegge tutto sotto un’ottica diversa".

L'artista, nato nel 1934 a Borgofranco d'Ivrea, era un pittore da autodidatta. Esordisce nel 1967 all'interno di una mostra collettiva alla Galleria Sperone di Torino. Ma è nel 1968 che si unisce al gruppo dell'Arte Povera, partecipando alle mostre insieme ai colleghi Michelangelo Pistoletto, Piero Gilardi, Gilberto Zorio. Prende parte alla Biennale di Venezia nel 1978, nel 1980 e nel 1990 anno in cui vince il Leone d'oro per la Pittura.

Il suo lavoro unisce il concetto di energia con i rapporti di equilibrio tra spinte contrapposte.

Persona discreta, con Orizzonti lascia un'importante eredità di arte pubblica alla città di Torino.

"L’ho incontrato questa estate per parlare di lavoro e per definire il lavoro per luci d’artista - continua Grulli -. Era lucido, presente, forse solo un po’ affaticato. Insieme abbiamo terminato il lavoro con Rocco Sartor. Era davvero un mix di visione, sentimento morale e capacità.".

"Apprendo con grande dolore della scomparsa di Giovanni Anselmo, un grande Maestro di rilievo internazionale, tra i protagonisti dell'Arte Povera, che proprio quest’anno ha offerto alla nostra città la sua creatività per regalarci una nuova Luce d’Artista, Orizzonti. Ho avuto l'onore e il piacere di ascoltare dalle sue parole il racconto di quest' opera, capace di estendere il nostro orizzonte oltre i confini di una piazza, in una giornata piena di luce che inondava la sua stanza. Ci consola, e riempie di orgoglio, sapere che la sua splendida opera, forse la sua ultima, continuerà ad illuminare la nostra città." aggiunge l'assessora Rosanna Purchia.