Club Silencio: Festa di Natale con Carota (Lo Stato Sociale) & Coro Gospel a Stupinigi

Sabato 23 dicembre si terrà “Una notte a Stupinigi /La festa di Natale con Carota (Lo Stato Sociale) & Coro Gospel”.



La prima festa di Natale di Club Silencio presso la Palazzina di Stupinigi, residenza di caccia dei Savoia, che aprirà le porte sabato sera per la mostra temporanea su Lee Miller, fotografa surrealista del Novecento. Sarà poi possibile immergersi nell’atmosfera natalizia grazie a un coro di oltre 30 elementi, i Polifonici del Marchesato, e al loro repertorio tra musica italiana, carol natalizio e gospel. La serata proseguirà poi con Carota, membro de Lo Stato Sociale, che trascinerà il pubblico tra sound indie e Italo disco.



Per l’occasione ci sarà anche la performance audio video di Petardo, paroliere e produttore, e Gabriele Bertotti, regista di documentari e visual artist che uniranno i loro mondi per mettere in scena la dicotomia “sonno-veglia” attraverso il tema della paura ispirandosi all’album “Panfobia” di Riccardo (Petardo) Salvini.