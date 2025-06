Gigi D'Agostino dà il via all'estate con "Tarantella tarantella" insieme ai Terraròss

Il Capitano non sembra volersi fermare più e ci regala nuove perle anno dopo anno, brani mai scontati e mai banali che hanno come principale intento quello di far ballare e divertire la gente. Ed ecco che arriva inaspettato, per l’inizio di questa calda estate 2025, “Tarantella Tarantella”, il nuovo, insolito ed entusiasmante singolo nato dalla collaborazione tra Gigi D’Agostino, il deejay più famoso d’Italia, e i Terraròss, uno dei gruppi indie-folk più interessanti del momento (e amatissimi da Madonna e non solo).

Da un lato l’inconfondibile sound di Gigi Dag, il Capitano della musica dance, dall’altro i Terraròss, gruppo popolare impegnato nell’interpretazione e nel riadattamento dei brani della tradizione pugliese e nella composizione di nuovi secondo i medesimi canoni. Il risultato è un brano dance che fonde mondi completamente diversi ma incredibilmente connessi, strizzando l’occhio al sound hypertechno e unendo sapientemente la lingua inglese a un ritornello in italiano, rimanendo in testa sin dal primo ascolto.

“Tarantella Tarantella” uscirà il 20 giugno sul mercato internazionale su etichetta Time Records e distribuzione Believe. Lo stesso giorno sarà on air in Italia. Il nuovo singolo si preannuncia come un altro grande successo del Capitano, sulle cui note potranno scatenarsi i tantissimi fan. "Tarantella Tarantella" sarà il mantra di quest’estate, accompagnando le notti insonni e i giorni infuocati degli ascoltatori.