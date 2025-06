Il Grattacielo di Intesa Sanpaolo compie dieci anni: tre giorni tra mostre, letture, proiezioni e concerti

In occasione del decimo anniversario dall’inaugurazione del grattacielo di Torino, progettato da Renzo Piano e divenuto simbolo della città, Intesa Sanpaolo organizza dal 20 al 22 giugno una serie di iniziative aperte al pubblico su prenotazione pensate per celebrare questo importante traguardo.



Un palinsesto di appuntamenti gratuiti di musica, teatro, arte, cinema realizzati in collaborazione con alcuni dei partner che hanno condiviso e accompagnato il percorso del grattacielo, entrato nel cuore dei torinesi e degli oltre 150.000 visitatori che hanno partecipato a 700 giornate di eventi in questi dieci anni.



Il decennale del grattacielo è anche un’occasione per riflettere sul contributo dell’edificio alla vita urbana e culturale di Torino e per rilanciare il suo impegno come spazio aperto, innovativo e partecipe della comunità.



L’evento prenderà il via venerdì 20 giugno alle ore 18 in Auditorium con lo spettacolo realizzato in collaborazione con TPE – Teatro Piemonte Europa “Orlando - Lettura dal romanzo di Virginia Woolf” con Anna Della Rosa, musiche e live electronics di G.U.P. Alcaro. Drammaturgia di Fabrizio Sinisi e traduzione di Nadia Fusini. La lettura esplora la straordinaria vicenda di Orlando, personaggio che attraversa quattro secoli e un cambio di genere, ispirato alla relazione d’amore tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West.

Sabato 21 giugno dalle ore 9.30 alle 15.30 sarà possibile partecipare alle visite guidate dell’esposizione Andy Warhol, Triple Elvis, allestita nello Spazio Trentacinque al 36° piano del grattacielo. Il capolavoro proveniente dalla straordinaria collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte delle collezioni d’arte moderna e contemporanea della Banca, viene per la prima volta esposto a Torino e intende valorizzare il ruolo delle Gallerie d’Italia e di Intesa Sanpaolo come promotori di cultura sul territorio oltre a rinnovare il legame tra le due sedi del Gruppo. L’opera è del 1963, anno in cui l’artista per la prima volta lavora sulla ripetizione dell’immagine di personaggi che egli stesso, anticipando i tempi, definisce “famosi”. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 giugno. Alle ore 18.30 in Auditorium si terrà il concerto di Costanza Principe, giovane pianista di fama internazionale, realizzato in collaborazione con MITO SettembreMusica e Fondazione per la Cultura Torino, un programma di 60 minuti con capolavori di Mozart, Liszt e Schumann.



Alle ore 21.00, sempre in Auditorium, la proiezione del film “Isola degli idealisti” diretto da Elisabetta Sgarbi e tratto dall'omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco, scritto tra il 1942 e il 1943 e pubblicato postumo nel 2018. La trasposizione cinematografica è ambientata negli anni '70 e racconta la storia di una famiglia borghese la cui vita tranquilla viene sconvolta dall'arrivo di due giovani ladri in fuga dalla polizia. Interverranno la regista Elisabetta Sgarbi e gli attori Elena Radonicich e Tommaso Ragno.



Domenica 22 giugno la giornata prenderà il via con due eventi dedicati al benessere e alla pratica dello Yoga che si terranno sulla terrazza al 36° piano alle ore 6.30 con la lezione di “Saluto al sole” e alle ore 7.30 con una sessione Yoga. Dalle ore 9.30 alle 20.30 sarà possibile partecipare a visite guidate che permetteranno di scoprire le aree pubbliche più affascinanti del grattacielo (Hall, foyer, Auditorium, Serra Bioclimatica e Spazio Trentacinque) e l’esposizione “Triple Elvis” di Andy Warhol, accompagnati da esibizioni jazz lungo il percorso

di visita realizzate in collaborazione con il Torino Jazz Festival. Negli spazi dell’edificio e al 36° piano si esibiranno nel corso della giornata i musicisti: Marco Varvello Manouche Trio (Dmitry Kuptsov – chitarra; Davide Liberti – contrabbasso; Marco Varvello – fisarmonica); Veronica Perego Trio (Veronica Perego – contrabbasso, Antonio Angelino – violino, Manuel Bauda – chitarra); il duo Sergio Di Gennaro – tastiera e Gianni Virone - sax tenore; il duo Nicola Meloni – tastiera e Simone Garino - sax tenore.