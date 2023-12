Parco Europa: devastata la colonia felina nel Centro d'incontro, morta la gatta più anziana

Amara scoperta per chi si prende cura della colonia felina che si trova all'interno della Bocciofila del Centro di incontro di piazza Freguglia, all'interno del Parco Europa.

Nel primo pomeriggio di sabato 9 dicembre infatti hanno rinvenuto la carcassa di uno dei due gatti, la gatta grigia più anziana, vicino al muretto del campo da bocce e le cucce dei due animali, al riparo sotto la tettoia adiacente al campo, messe a soqquadro e in parte distrutte.

L’altro gatto è sopravvissuto, anche se è rimasto molto spaventato.

Del fatto sono stati immediatamente informati i vigili urbani, che hanno fatto un sopralluogo e chiamato l’ENPA per il recupero della gatta deceduta.

La dinamica dell’accaduto non è chiara, non si sa infatti se la causa sia dovuta ad animali entrati attraverso le recinzioni già in precedenza tagliate o ad opera diretta di alcuni vandali.

Il fatto tuttavia rende più urgente l'attuazione del patto di collaborazione con i cittadini per riattivare la bocciofila e lo spazio estivo del Centro di Incontro, ambienti chiusi dalla pandemia e non più utilizzati dalla nuova gestione.

A partire dal 2003, la una colonia felina era accudita sia da una volontaria sia da parte dei frequentatori abituali della bocciofila e successivamente regolarmente registrata presso l’Ufficio Tutela Animali.

A sollecitare un intervento è il gruppo consigliare del M5S, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone, della Circoscrizione 8 i quali in un'interpellanza in cui chiedono al presidente e ai coordinatori di "essere presenti e facilitare il sopralluogo con i tecnici del Verde Pubblico (previsto per gennaio 2024, ndr) insieme ai cittadini proponenti per verificare lo stato dei luoghi e valutare l’urgenza di un intervento di messa in sicurezza", ma anche di "valutare se l’amministrazione centrale, in collaborazione con la circoscrizione, è intenzionata a restituire i luoghi ai cittadini ed in quale forma" e "di capire se esistono altri progetti per quest’area, non ancora esplicitati, indicandoli in maniera chiara e trasparente".