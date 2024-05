Soggiorni marini estivi, a Grugliasco c'è tempo fino al 26 maggio per fare richiesta

Da qualche giorno è possibile iscriversi ai soggiorni marini per la terza età organizzati dal Comune di Grugliasco. Le proposte di Turismo Sociale per la Terza Età sono rivolte a persone che abbiano raggiunto il 60° anno di età per gli uomini e il 55° anno per le donne; coniugi o conviventi di età inferiore.

I soggiorni sono riservati prioritariamente ai residenti in Grugliasco ma, in caso di posti disponibili, il servizio potrà essere esteso anche ai non residenti. In caso di numero di domande superiore alle disponibilità, il Comune provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: richiedenti residenti a Grugliasco; cittadini che non hanno mai partecipato all’iniziativa; anzianità del richiedente (in caso di coniugi, si tiene in considerazione il più anziano).

La richiesta di camere singole sarà soddisfatta, compatibilmente con il numero di disponibilità, sulla base dei seguenti criteri: richiedenti residenti a Grugliasco; cittadini che non hanno usufruito della camera singola nell’anno 2023; anzianità del richiedente. I requisiti devono essere posseduti alla data dell’iscrizione. Le iscrizioni si effettueranno dal 7 al 26 maggio attraverso la piattaforma SIMEAL (https://servizionline.comune.grugliasco.to.it/web/home/servizi-educativi-e-sociali) raggiungibile dal sito del Comune di Grugliasco con Spid.

Le domande pervenute oltre tali termini saranno accolte in caso di posti ancora disponibili. I soggiorni saranno effettuati se si raggiungono i numeri minimi indicati nei turni. Si precisa che all’atto dell’iscrizione è necessario dichiarare di essere autosufficienti e presentare l’eventuale dichiarazione di invalidità e/o tutti i certificati medici al fine di segnalare le patologie che potrebbero compromettere il soggiorno. In caso di mancata presentazione di tali attestazioni non saranno accettate in seguito lamentele.

Le quote comprendono: Pensione Completa, Sistemazione in Camera Doppia con servizi privati, Servizio Spiaggia: 1 ombrellone e 2 sdraio a camera, Viaggio in Pullman Gran Turismo, Polizza Assicurativa, Accompagnatore e Referente in loco, Assistenza in caso di necessità. Sono previste escursioni e animazioni.

La partecipazione alle proposte di Turismo Sociale comportano una contribuzione a carico dei cittadini, pari al 100% del costo del servizio, secondo la specificazione delle tariffe indicate. Il pagamento della quota, che dovrà avvenire entro i termini indicati e comunque almeno 10 giorni prima della partenza, dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA.

Il mancato pagamento nei termini previsti, darà luogo all’esclusione e alla relativa surroga del posto. Sono previste riduzioni sulla base dell'ISEE. I cittadini di Grugliasco che hanno un ISEE inferiore ad € 17.380,00 possono richiedere la tariffa agevolata, che sarà applicata e calcolata sulla base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale. Il valore ISEE dovrà essere dichiarato al momento dell'iscrizione. La riduzione può essere richiesta esclusivamente presentando la domanda entro il 26 maggio. La riduzione può essere richiesta per un solo turno di turismo sociale, durante l’anno solare e non può essere superiore a € 380.

In caso di rinuncia, le modalità di rimborso sono articolate sulla base del tipo di soggiorno. In caso di rinuncia successiva al pagamento della quota, il rimborso è previsto secondo le secondo le seguenti modalità: rimborso del 100%, fino a 10 giorni prima della partenza, rimborso del 75% da 9 giorni fino al giorno della par tenza.

L’Agenzia concessionaria del Turismo Sociale è ITALCAMEL S.p.A. Il numero telefonico da contattare è il 348 0007475. Un referente dell’Agenzia sarà presente presso l'Associazione Auser di via San Rocco 22, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 18 dall'8 maggio al 16 settembre, tranne le settimane centrali di agosto.