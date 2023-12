Caos alla Pellerina: auto parcheggiate in divieto all'interno del parco. Il Comitato: "Inaccettabile"

Gli automobilisti indisciplinati scatenano la rabbia del comitato di cittadini Assemblea Pellerina15ottobre, che unisce diverse realtà torinesi. Al centro della polemica i parcheggi selvaggio, in chiaro divieto, nei viali interni al parco, in particolare nelle giornate in cui si svolgono manifestazioni e attività sportive.

"Un fatto increscioso si è svolto domenica 17 dicembre presso il parco Carrara (Parco della Pellerina) nella zona cosiddetto viale dei tigli, corso appio Claudio 110 e viali limitrofi", spiega il comitato nella lettera aperta al sindaco Stefano Lo Russo e alla sua giunta.

"Durante lo svolgimento dei tornei di calcio svoltosi presso l’impianto sportivo, i viali antistanti i campi di calcio si sono trasformati in un enorme parcheggio e le auto hanno invaso il parco. Oltre a violare il divieto di entrata di mezzi a motore nel parco, l'ingresso massiccio di autovetture nel parco ha messo in pericolo i normali fruitori del parco, ciclisti pedoni, podisti, e ha rischiato di mettere in pericolo anche i partecipanti di un’altra manifestazione sportiva per bambini, che si è svolta in contemporanea nei pressi della cascina la Marchesa".

Poi l'appello alle forze dell'ordine: "Molte persone presenti in loco hanno ripetutamente segnalato telefonicamente al comando dei vigili la situazione, senza ottenere nessun intervento. Il Parco della Pellerina è un'area protetta e come tale deve essere rispettata anche e soprattutto dai suoi fruitori. Certi comportamenti se non sanzionati o impediti rischiano di farli passare come normali o accettati. L'ingresso delle auto nel parco è purtroppo un fenomeno molto diffuso a partire dal mattino presto durante la settimana. Sarebbe auspicabile un controllo puntuale dei permessi di accesso al parco dei veicoli a motore, una drastica riduzione delle auto all’interno del parco, una presenza regolare di vigili il sabato e la domenica durante lo svolgimento di tornei e partite di calcio nei campi della zona dei viali dei tigli affinché non diventi un parcheggio indiscriminato".

"Chiediamo altresì", si conclude la missiva, "che le attività sportive che si svolgono all'interno del Parco siano regolamentate e che si rispettino le aree verdi".