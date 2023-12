Medici e infermieri in presidio pro Palestina alle Molinette: "I nostri colleghi sotto le bombe a Gaza"

Se c'è un'immagine della guerra tra Israele e Hamas che, più di tutte, resta impressa nell'immaginario collettivo, è sicuramente quella degli ospedali di Gaza costretti ad operare in condizioni proibitive a causa del conflitto. Proprio per questo oggi una quarantina tra medici, infermieri e altri operatori del settore sanitario (insieme ad esponenti dei collettivi cittadini, ndr ), hanno espresso la propria solidarietà al popolo palestinese e ai colleghi che sono in Medio Oriente con un presidio andato in scena questa mattina davanti alle Molinette.

I manifestanti hanno esposto anche alcuni cartelli, accompagnati dallo striscione "Giù le mani dagli ospedali di Gaza", per ribadire alcuni dati che li riguardano in prima persona, con i 135 ospedali bombardati, i 200 operatori sanitari uccisi e le 87 ambulanze prese come bersaglio: "Proviamo - hanno dichiarato - a metterci nei panni di tutti i medici che lavorano da mesi e costretti ad amputare arti ed eseguire operazioni in condizioni non igieniche, senza anestesia, senza luce e senz'acqua, minacciati dall'esercito israeliano che li costringe ad abbandonare l'ospedale perché verrà bombardato o invaso; chiediamo a tutti i nostri ordini professionali di sollecitare le istituzioni per un cessate il fuoco".

"In corso genocidio di un popolo"