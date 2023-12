Borgo San Paolo, due nuove aree pedonali "per la socialità e il benessere": ecco dove

Nei pressi dell'incrocio di via Monginevro angolo corso Ferrucci sono nate due nuove aree pedonali che, unite agli spartitraffico esistenti, formano nuovi spazi per la socialità e il benessere delle persone.

La pedonalizzazione ha carattere temporaneo di un anno, al termine del periodo di sperimentazione si valuterà, alla luce degli esiti raggiunti, se confermare il provvedimento. La proposta di queste due aree portata avanti dai Coordinatori alla Viabilità, al Verde e al Commercio della Circoscrizione 3, è partita dall'idea di risolvere il tema della sicurezza viabile di un'area a rischio incidenti. "Accogliamo con grande apprezzamento l'idea dei commercianti dell'area che si prenderanno cura delle fioriere messe a disposizione dalla Città di Torino. Continuiamo a lavorare per una città con spazi sicuri, inclusivi e accoglienti".

Esperimento simile, sempre in Circoscrizione 3, era stato quello della pedonalizzazione dell'incrocio tra via Coazze e via Cialdini, poi confermata in via definitiva alla fine del periodo di "prova".