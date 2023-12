"11 ore al Gradenigo prima di essere dimessa senza un referto": il racconto di una notte interminabile

Storie di ordinaria malasanità, verrebbe da dire. A raccontarla è Fabio Gatta, che venerdì scorso, nella notte tra il 15 e il 16 dicembre, ha vissuto un'autentica odissea all'ospedale Gradenigo.

"Siamo entrati in ospedale alle ore 23 con mia moglie Madalina che aveva la febbre da quattro giorni e l'inizio non è dei più promettenti: entriamo e la sala d'attesa è piena di barboni che importunavano la gente, anche un anziano si è lamentato di questo con un vigile che era lì, sentendosi rispondere che la sicurezza è competenza dell'ospedale. Ma allora bisogna garantirla, aggiungo io", dice ancora Gatta.

Finalmente lui e la moglie entrano al triage e subito viene fatto il controllo del Covid ("ma noi avevamo già fatto un tampone qualche ora prima, andando in farmacia, proprio per essere sicuri", aggiunge Gatta). "Vi chiameremo poi noi", si sentono dire. Ma poi passano quasi due ore senza che accada nulla, fino a che la moglie viene ricevuta dal un medico per un controllo.

Fatte le analisi del sangue, alla donna viene messa una flebo ma ad un certo punto lei si lamenta perché la flebo è finita e nessuno interviene. "Non è possibile una cosa del genere in ospedale, non siamo nel terzo mondo. E come noi c'era tanta altra gente in attesa", si sfoga Gatta. "Poi alle 6 di mattina le fanno un'altra flebo: 'la terremo in osservazione', le viene detto. Alle 10 della mattina viene dimessa e si sente dire solo 'stia quattro giorni a casa a risposare', senza aver avuto gli esiti delle analisi, delle lastre che nel frattempo le avevano fatto".

"Mia moglie è andata via piangendo, non più per il dolore ma per il panico e tutto quello che aveva passato. Una cosa del genere è inaccettabile", conclude amareggiato Gatta.