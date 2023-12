Graglia (FI) all’ospedale Regina Margherita di Torino per consegnare panettoni e sorrisi

Il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha consegnato panettoni e sorrisi dell’ospedale Regina Margherita di Torino, per augurare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un Natale il più possibile sereno, nonostante le difficoltà.

“Anche quest’anno - racconta Graglia - ho ricevuto tantissimo dalla visita che ho desiderato fare con alcuni amici, ai bambini e giovani ricoverati al Regina Margherita di Torino. Confesso che sono entrato con il cuore che mi batteva forte, per tanti motivi e sono uscito dall’ospedale sentendo dentro di me una grande serenità, nonostante la sofferenza che ho visto. Contento di aver strappato un sorriso e regalato un attimo di spensieratezza. Ringrazio il personale sanitario per il grande lavoro professionale ed umano che svolgono ogni giorno”.

Ad accompagnare il vicepresidente del Consiglio regionale Graglia, anche il segretario della associazione Fai Entrare il sole nelle case di riposo, Antonello Cravero: “Ringraziamo l’azienda Balocco di Fossano che anche quest’anno ha voluto partecipare alla donazione, regalando i panettoni per i bambini”.