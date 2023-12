Il chivassese Gavazza (Lega) tra i consiglieri più presenti a Palazzo Lascaris

Un 2023 da record per il chivassese Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte. Lo affermano i dati ufficiali relativi alle presenze e alle singole votazioni in Consiglio Regionale.

Con la partecipazione a 62 sedute del Consiglio e a 3.123 votazioni in aula, Gavazza infatti conferma il trend degli scorsi anni, con il 100% di presenze, attestandosi tra i cinque consiglieri regionali più presenti della Regione Piemonte e risultando il consigliere regionale con più presenze alle sedute di Consiglio e maggiore partecipazione alle votazioni di tutti i consiglieri regionali della provincia di Torino, fra tutti i partiti.

Inoltre il consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha presieduto 61 sedute di aula in cui sono state discusse 370 interrogazioni e interpellanze, 273 interrogazioni a risposta immediata, meglio conosciute come question time. L’Ufficio di Presidenza si è riunito 49 volte e ha assunto 396 deliberazioni per il funzionamento dell’Ente.

«Nella mia quotidiana azione amministrativa il Piemonte e i piemontesi e in particolare il mio Chivassese e il Canavese sono sempre al primo posto - commenta il consigliere della Regione Piemonte Gianluca Gavazza -. Il mio impegno a Palazzo Lascaris continua quotidianamente anche nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte e nelle numerose Commissioni permanenti di cui faccio parte, nell’Osservatorio Regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento e nella Consulta femminile regionale del Piemonte».

«Il mio slogan elettorale era “Il voto utile al tuo territorio” ed è proprio quello che sto cercando di portare avanti con una presenza costante sul territorio e soprattutto nelle istituzioni, facendomi portavoce, fin dall’inizio del mandato, delle istanze provenienti dai sindaci e dalle comunità locali - evidenzia Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte -. Nel mio ruolo di consigliere regionale la partecipazione è fondamentale, oltre che un dovere morale nei confronti di chi mi ha dato fiducia. Un dovere che porto avanti tutti i giorni con rinnovato orgoglio».