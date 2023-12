Natale 2023 a Torino: gli orari dei bus e tram per le feste, stop ad alcune linee. Metro aperta di sera: i dettagli

Novità in vista a Torino per i turisti, ma anche lavoratori, che si sposteranno in metropolitana durante le vacanze natalizie. Dal 25 dicembre al 6 gennaio la linea 1 sarà aperta anche alla sera: verranno sospesi i lavori di manutenzione ai tunnel che da maggio hanno imposto la chiusura anticipata. A Capodanno la metropolitana sarà attiva fino alle 3 di notte, mentre il 1° gennaio dalle 7 a mezzanotte e mezza. All’Epifania la metro sarà in servizio dalle 7 all’una e trenta.

I bus e tram per feste

Anche i tram e i bus, durante le festività natalizie, osserveranno degli orari speciali. Nelle serate festive di domenica 24 e domenica 31 dicembre (vigilie di Natale e Capodanno), dopo le 20, le seguenti linee saranno gestite con percorso ed orario feriale:

2 – 3 – 3N – 4 – 4N – 5 – 8 – 9 – 10 – 10N – 11 – 12 – 13 BUS – 14 – 15 – 15N – 16CS – 16CD – 17 – 18 – 27 – 30 – 32 - 33 – 35 – 35N – 36 – CP1 - 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 51 – 55 – 56 – 58b – 59 – 61 – 62 – 63b – 67 – 68 – 69 – 72 – 74.

Nelle stesse serate, rispetto alla rete festiva non saranno in servizio le linee:

26 – 29 – 38 – 41 – 47 – 50 – SE1 – 60 – 63 – 64 – 65 – 70 – VE1 – 76.

I mezzi pubblici in servizio a Natale

Il 25 dicembre il servizio sarà svolto con le seguenti modalità: al mattino dalle ore 7.00 alle ore 13.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 12.45 circa; al pomeriggio dalle ore 14.45 (prima partenza dai capilinea) alle ore 20.30, con ultima partenza dai capolinea centrali alle ore 19.45 circa

A Natale saranno in servizio le seguenti linee su percorsi festivi: 2 – 3 – 3N – 4 – 4N – 5 (con transito solo al mattino dal Cimitero Parco in andata e ritorno) – 8 – 9 – 10 – 10N – 11 – 12 – 13 BUS – 14 – 15 – 15N –16CS – 16CD – 17 – 18 – 19 – 27 – 30 – 32 – 33 – 35 – 36 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 49 – 50 – 55 – 56 – 58/ – 59 – 61 – 62 – 63/ – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 74 (con transito solo al mattino dal Cimitero Parco in andata e ritorno) – 76 – 102 (solo al mattino).

Pertanto rispetto alla rete festiva normalmente gestita, non saranno in servizio le linee:

6 – 7 – 19N – 20 – 26 – 29 – 35N – 36N – CP1 – 38 – 39 – 44 – 47 – 48 – SE1 – 54 – 60 – 63 – 64 – 65 – VE1 – 73 – 75 – STAR 1.

Tramvia Sassi-Superga

Per quanto riguarda i servizi turisti, la Tramvia Sassi-Superga torna in servizio dal 23 dicembre al 7 gennaio, dalle 10 alle 18: le corse saranno ogni ora.

Ascensore della Mole

L’ascensore panoramico della Mole Antonelliana sarà aperta il 24 dicembre dalle 9 alle 18 e il 25 dicembre dalle 14 alle 21. Apertura straordinaria per Santo Stefano dalle 9 alle 21 e martedì 2 gennaio dalle 9 alle 19. Il 31° dicembre l’impianto della Mole sarà attivo dalle 9 alle 18 e lunedì 1° gennaio dalle 14 alle 19. Infine, come tutti i sabati fino al 6 aprile 2024, in occasione dello svolgimento presso il Museo del Cinema della mostra dedicata a Tim Burton, anche il 6 gennaio (Epifania) l'Ascensore sarà aperto dalle 9 alle 22.