Macchina prende fuoco in corso Regina: traffico in tilt in tangenziale

Veicolo in fiamme al fondo di corso Regina Margherita, all'incrocio con la Tangenziale, in direzione di Piacenza. Nell'incendio della macchina fortunatamente non è rimasto coinvolto nessuno, ma si registrano lunghe code in entrambe le direzioni e all’interno degli svincoli.

Lunghe code

Pesanti incolonnamenti di veicoli sulla Tangenziale all'ingresso di corso Regina Margherita, soprattutto per chi proveniva da Torino, chiuso per permettere le operazioni di spegnimento.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e la Polizia Stradale. L'alta colonna di fumo della macchina in fiamme era visibile da lunga distanza.

Altri due incidenti

In conseguenza al traffico formatosi dietro il veicolo in fiamme, si sono registrati altri due incidenti, all'altezza di Savonera in direzione sud: uno di lieve entità con veicoli subito rimossi, mentre l'altro, fra due veicoli, ha causato la nuova chiusura della carreggiata in direzione Piacenza per consentire i soccorsi e i rilievi.

Ci sono tre feriti in codice verde al Maria Vittoria. Il traffico risulta paralizzato in entrambe le direzioni, nonostante la successiva riapertura della carreggiata.