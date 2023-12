Torino nei cuori di chi viaggia. E' nella top30 delle mete in cui passare Capodanno nel mondo

Un bacio sotto il vischio, un brindisi e un conto alla rovescia sotto la Mole, o sulle sponde del Po. Torino si sta ritagliando sempre più spazio tra le destinazioni in cui i turisti (italiani e stranieri) pensano di trascorrere il Capodanno.

Top 30 per gli italiani

E per attendere il 2024, secondo i dati raccolti da JetCost, il capoluogo piemontese rientra nella top30 mondiale, se a dover scegliere sono gli italiani. Meno iconica di Parigi o New York, meno trasgressiva di Amsterdam, meno esotica di Dubai o Sharm El Sheikh: Torino si piazza comunque al trentesimo posto tra le preferenze, sintomo di un'immagine che, pian piano, si sta formando (e confermando) anche grazie ai grandi eventi, oltre all'offerta culturale e artistica.



Ma Torino non è solo la città: l'analisi effettuata da JetCost si fa forza infatti delle ricerche effetuate sul suo sito e dunque legate anche agli aeroporti di destinazione. "Torino", dunque, può essere anche la risposta per chi punta alle montagne, o magari alle Langhe e altri territori a pochi chilometri dalla metropoli. Sintomo comunque di un'offerta che vuole diventare sempre più "di sistema".

Nel cuore degli europei

Ma i dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli dal 26 dicembre 2023 al 4 gennaio 2024 indicano che anche moltissimi europei hanno optato per Torino: è la quinta città più richiesta dai viaggiatori britannici, l'ottava per francesi, spagnoli e portoghesi e la decima per i tedeschi. Prima di lei, solo Milano, Roma, Napoli, Venezia e Firenze.