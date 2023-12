Natale: al centro commerciale del Lingotto "E' brutto ma non lo butto", evento per riciclare regali indesiderati

"È brutto ma non lo butto". E’ lo slogan che accompagna l’iniziativa in programma questa sera al Centro Commerciale Lingotto di Torino che, in collaborazione con ToRadio, offre l’opportunità per trasformare la delusione di un regalo di Natale indesiderato in un gesto di riciclo creativo e di sostenibilità.

Dalle 19 alle 24, infatti, per dare nuova vita a quei regali che non hanno colpito nel segno durante le festività, il cortile del Gus-To si trasformerà in un luogo magico dove riciclare i regali indesiderati. In particolare, sarà presente il van del riciclo creativo dove sarà possibile consegnare il regalo non gradito e ogni donatore riceverà un gettone per consumare presso le ristorazioni del Centro a un prezzo scontato e, alle 21.30, potrà estrarre un numero e ritirare, a sua volta, un regalo.