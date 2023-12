Centro sociale Askatasuna, Lo Russo: "In corso valutazioni su futuro immobile"

Askatasuna, negli scorsi giorni, ha annunciato una mobilitazione per il 31 dicembre . L'appuntamento è fissato in piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 23, con la " Capodanno Parade " dal titolo " Riprendiamoci le strade ".

In questi anni il centrodestra in Sala Rossa ha più volte sollecitato lo sgombero del centro sociale .

Dopo anni di occupazioni abusive, nel 2024 potrebbe scriversi una nuova pagina per il centro sociale Askatasuna . L'ex asilo di corso Regina Margherita 47 è occupato dal 1996 dagli antagonisti. Oggi il sindaco Stefano Lo Russo , interrogato sul tema, ha commentato: "Sono in corso valutazioni tecniche e politiche relativamente a quello che può essere il futuro di quell'immobile, che verranno sviluppate nell'arco dei primi mesi del 2024 ".

"Le priorità di chi sta in alto - si legge in un testo diffuso dal centro sociale - sono quelle di chiudere gli spazi di socialità liberi, che da tanti anni resistono contro la speculazione e animano lotte di liberazione. La questura vorrebbe imporre i propri deliri securtari per soffocare ogni spazio di dissenso. Noi non ci stiamo".