Andrea Cane (Lega Salvini Piemonte): "Ancora contributi per la Protezione civile canavesana, la Regione Piemonte a fianco dei volontari"

Il 2023 si chiude con un segnale positivo per la Protezione Civile del Piemonte: la Regione ha stanziato ulteriori 800.000 euro per potenziare le risorse di oltre 100 gruppi di volontari, un impegno che riveste particolare importanza per la gestione delle emergenze.



Il finanziamento, proveniente dalla seconda annualità del bando 2022 dell'Assessorato alla Protezione Civile, sarà vitale per migliorare le dotazioni di attrezzature, mezzi, motopompe e motoseghe, sia a livello regionale che comunale.



"Nella provincia di Torino, 39 gruppi e associazioni beneficeranno di questo contributo, con particolare attenzione a Canavese e Valli di Lanzo - commenta Andrea Cane, vicepresidente della commissione Sanità -, tra i comuni coinvolti, Albiano D'Ivrea riceverà 4.757,00 euro, Burolo 4.000,00 euro, Locana 10.620,00 euro, Montanaro 15.000,00 euro, Pavone Canavese 3.089,00 euro, San Benigno Canavese 10.000,00 euro, Chivasso 6.000,00 euro, Salassa 10.000,00 euro, Settimo Torinese 10.000,00 euro, Strambino 7.173,00 euro, e Varisella 7.916,00 euro.



“Sono molto soddisfatto- conclude il responsabile Enti Locali della Lega Salvini Piemonte, Andrea Cane- del rafforzamento delle risorse che contribuirà a garantire una risposta tempestiva ed efficace in situazioni di emergenza, supportando l'impegno della Protezione Civile nei vari comuni”.