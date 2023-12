Consumi, Coldiretti Piemonte: "Per Capodanno vince l’agriturismo"

Sono oltre 350mila gli ospiti per Capodanno a tavola negli agriturismi italiani spinti dalla tendenza a ricercare la buona tavola, ma anche la tranquillità, lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra favorite anche dalle condizioni climatiche.

“Si registra – racconta Stefania Grandinetti presidente Terranostra Piemonte - un aumento dei giovani che trascorrono la notte più lunga dell’anno nella tranquillità delle nostre campagne facendosi tentare dalle golosità gastronomiche tradizionali presenti sulle tavole imbandite degli agriturismi, in un ambiente più raccolto. Sono pronte, infatti, le circa 300 strutture agrituristiche di Campagna Amica, diffuse in tutta la regione, ad accogliere i turisti che in questi giorni visiteranno il nostro territorio alla ricerca della cucina tradizionale, ma anche di tante altre attività che i nostri agriturismi sanno offrire, oltre alla possibilità di acquistare direttamente dai produttori ciò che degustano nelle strutture”.

“La tendenza è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere il consiglio – spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale - è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi, oltre al passaparola, su internet ed al sito www.campagnamica.it che è in grado di mettere in connessione gli imprenditori agricoli italiani con i cittadini di tutto il mondo che si recano in Italia e intendono acquistare prodotti o dormire nelle aziende agricole. I dati sul turismo in Piemonte sono incoraggianti: aumentano arrivi e pernottamenti di turisti. Fra i dati più rilevanti la crescita dei movimenti dall'estero, con il 49% dei pernottamenti generato dal turismo estero, a fronte del 44% del 2019”.