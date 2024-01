Da oggi torna il tram 4 da piazza Derna a Falchera, dopo quasi sei mesi di stop

Dopo quasi sei mesi di stop per lavori, con l'inizio del 2024 il tram 4 torna a fare capolinea a Falchera. Da questa mattina infatti la linea, che collega Mirafiori con la periferia nord di Torino, riprende il regolare servizio e fermate nel tratto piazza Derna - Falchera.

I lavori

Il 12 giugno scorso era stato chiuso al transito per i mezzi pesanti il ponte Ferdinando di Savoia sullo Stura, in corso Giulio Cesare. Sull'infrastruttura era stato imposto il divieto di passaggio per i veicoli con massa superiore alle 30 tonnellate. Un provvedimento necessario per realizzare interventi di consolidamento.