La strada provinciale 8 di Druento chiusa dal 5 al 31 gennaio

Per la realizzazione di una rotatoria tra la Sp. 8 “di Druento” e la . 8d02 “di Druento – diram. Valdellatorre” sono previste le limitazioni - limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di eventuale senso unico alternato con limitazione di transito ai soli veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate, esclusi autobus e mezzi di soccorso lungo la Sp. 8 “di Druento” dal 16+630 al km 16+900 e dal km 17+050 al km 17+720 e lungo la Sp. 8d02 “di Druento – diram. Valdellatorre” dal 0+000 al km 0+100 n e sospensione della circolazione a tutti i veicoli, con deviazione su percorso alternativo , lungo la Sp. 8 “di Druento” dal 16+900 al km 17+050 nel Comune di San Gillio, dal 5 al 31 gennaio 2024.

