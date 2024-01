Il maltempo per dare il benvenuto alla Befana, poi arriva altro freddo su Torino e provincia

L'Epifania tutte le nubi si porta via? Forse no. Ma quella di oggi è senza dubbio una giornata di maltempo che dà il benvenuto al giorno della Befana, quando la situazione dovrebbe diventare più stabile. Ma le temperature continueranno ad abbassarsi nei giorni successivi.

Un'intensa perturbazione in arrivo da Ovest porterà pioggia e neve in montagna oggi un po' ovunque. A Torino quindi avremo questa situazione: cielo molto nuvoloso o coperto con piogge fino a sera. Neve sulle Alpi a partire dai 900/1000 m. Miglioramento a partire da ovest in serata. Temperature massime in calo con valori non oltre i 4/5 °C. Venti assenti o deboli variabili.