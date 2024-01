Incidente sul nuovo collegamento ferroviario Torino-Caselle, ma si tratta di una esercitazione di Protezione civile

Per consentire la messa in esercizio del collegamento ferroviario tra il centro di Torino e l’Aeroporto di Caselle, lunedì 8 gennaio presso la stazione ferroviaria Rigola-Stadio si svolgerà una esercitazione di protezione civile, coordinata dalla Prefettura di Torino, con il coinvolgimento di tutte le componenti del soccorso deputate ad intervenire in caso di scenari incidentali.

L’esercitazione servirà a testare l’operatività dell’“ADDENDUM AL PIANO SPEDITIVO DI EMERGENZA ESTERNO DELLA GALLERIA FERROVIARIA DEL NODO DI TORINO – TRATTO REBAUDENGO - RIGOLA STADIO - Edizione 01 – novembre 2023”, approvato dal Prefetto di Torino, Donato Cafagna, lo scorso 10 novembre e che prevede il coordinamento di tutte le procedure e degli interventi necessari a garantire la tempestività e l’efficienza di eventuali interventi di soccorso.

Realizzata in scala reale, ossia con la simulazione di un episodio critico e l’effettivo intervento dei soccorritori, l’esercitazione coinvolgerà il personale operativo dei servizi di protezione civile e polizia municipale dei Comuni di Torino e di Venaria Reale, di RFI, di Trenitalia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia, del 118, del NUE 112.

L’operazione, programmata per impattare il meno possibile sulla normale vita cittadina, comporterà, tuttavia, fra le ore 9.30 e le 12.30 circa, l’istituzione di blocchi della circolazione stradale nei Comuni di Torino e Venaria Reale secondo quanto comunicato all’utenza dalle rispettive amministrazioni comunali.