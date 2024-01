Lavori e manutenzione: si svuota la diga di Rocheolles, ma per Bardonecchia c'è già un Piano B

L’invaso della diga di Rochemolles ed il sistema idroelettrico ENEL nel Comune di Bardonecchia rappresentano la principale fonte di alimentazione dell’Acquedotto della Valle di Susa. A seguito dello svuotamento della diga programmato dall’8 gennaio al 30 aprile da Enel Green Power per operazioni di riparazione e manutenzione straordinaria, SMAT ha pianificato, già da alcuni mesi, una serie di interventi e di modalità operative di gestione necessarie per garantire l’alimentazione idrica potabile a tutti i comuni della Valle di Susa.

In particolare SMAT ha riattivato a piena portata tutte le fonti esistenti e disponibili di tutti i comuni della valle, ha attivato la presa sussidiaria sul torrente Rochemolles a valle della diga e la presa Orgera sul torrente della Rho a Bardonecchia. Inoltre, in funzione delle temperature, le prese in quota sui torrenti Almiane, Valfredda e Malrif potrebbero dare un apporto a partire da marzo.